Siamo in uno dei punti più bassi della storia della Fermana in questo momento perché non ricordo a memoria ben tre retrocessioni in quattro anni. Dalla nostra Champions League, rappresentata dalla Serie C per ben sette stagioni, al primo campionato regionale. Quello che mi auguro è che si tiri una linea netta, prima possibile con la società che ci si sieda ad un tavolo con chi vorrà farsi avanti. La questione tempo è fondamentale. Basta assolutamente squadre fatte in agosto oppure strada facendo. Siamo ad inizio maggio e c’è assolutamente tempo per organizzarsi nel miglior modo possibile e scegliendo le persone adeguate. L’auspicio principale è che ci sia una reale e concreta programmazione