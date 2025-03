Tredicimila euro al Comune per la casa di riposo

Una donazione in memoria dell’indimenticato don Aldo Pierantoni, per tutti don Aldino, parroco molto amato scomparso nell’ottobre 2023 a 85 anni: a farla è stata una signora che ha destinato la somma di 10mila euro ai servizi sociali del Comune cui ha aggiunto una ulteriore donazione, stavolta di materiali, per la residenza protetta comunale, per altri 3mila euro. Un bel gesto di generosità in ricordo di un ‘Don’ rimasto caro alla memoria collettiva cittadina. E’ stata la stessa donante, d’intesa con il Comune, che ha personalmente acquistato il materiale destinato alla casa di riposo attraverso un fornitore autorizzato. Nello specifico, sono stati donati un defibrillatore portatile, un armadietto per contenerlo e il cartello segnaletico, due pedaliere manuali e una pedaliera motorizzata per fisioterapia, 20 cuscini ignifughi, 10 pettorali pelvici per imbragatura di sicurezza e 5 cinture di sicurezza imbottite. Anche i 10mila euro dovranno essere utilizzati per i servizi sociali dell’ente, come da espressa volontà della donante. "Si tratta di materiale che permetterà di rafforzare i servizi sociali destinati a utenti in situazione di fragilità e di potenziare le dotazioni della residenza protetta comunale" si precisa nella delibera commissariale in cui si accetta questo bel gesto di liberalità in memoria di don Aldino.

Marisa Colibazzi