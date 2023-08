"Tutta l’attività non sarà intaccata"

Sei anni di successi, di crescita, didattica e formativa, con gli studenti protagonisti d una produzione artistica di grande livello. È il bilancio dell’ex direttore Nicola Verzina che lascia un organico con 15 docenti in più, con investimenti importanti per il miglioramento acustico dell’auditorium, per dotare l’istituto di strumenti e di attrezzature didattiche e informatiche. Docenti e studenti sono preoccupati, ci sono progetti in piedi, pagamenti sospesi, concerti già programmati e l’attività didattica pronta a ripartire: "Credo di poter tranquillizzare tutti che l’attività in essere non sarà per nulla intaccata – sottolinea il presidente Giostra – quello che mi spiace è che ci sia una tensione interna e contrasti che non consentono di avere sempre la giusta serenità. Per questo abbiamo pensato ad un nuovo codice etico che presto vareremo, per disciplinare le attività di tutti, dai docenti al personale fino agli studenti. E poi, faremo un protocollo che renda impossibile il contatto tra i docenti e gli aspiranti studenti del Conservatorio, per evitare spiacevoli situazioni. Il trend di iscritti e di attività è sempre in crescita, la nostra riconoscenza va al direttore Verzina e a tutta la macchina che fa funzionare questa realtà bellissima e complessa".

a. m.