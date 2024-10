Ubaldi fa il pieno di voti: "Seguire la rotta tracciata"

Con un quoziente di voti ponderati di 10.839, il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi ha surclassato ogni altro candidato al consiglio provinciale, distanziando di parecchio il secondo tra i più votati, Giorgio Marcotulli (Fd’I) di Porto Sant’Elpidio (8581 voti ponderati). Motivi per dirsi soddisfatto del risultato, Ubaldi ne ha parecchi anche se precisa: "Non ho forzato la mano nel cercare voti. Ho tante attestazioni di stima da parte di sindaci per il lavoro svolto (aveva la delega al bilancio e alla viabilità, ndr) oltre che per il buon rapporto che ho instaurato con alcuni dei più piccoli condividendo dipendenti a scavalco. Tuttavia, devo fare i conti con gli impegni che richiede il mio ruolo di sindaco e una certa limitatezza di tempo". Sul valore e il peso del doppio impegno di primo cittadino e consigliere in Provincia Ubaldi è chiaro: "Va assolutamente cambiata la legge. Non ci può stare una sovrapposizione di incarichi perché la Provincia va curata e seguita ogni giorno. La mia speranza è che si ridiano funzioni alle Province e che chi fa il consigliere o l’assessore provinciale lo faccia a tempo pieno". Il recordman di voti preferisce non addentrarsi in un totodeleghe: "Auspico che la nuova compagine possa amministrare come è stato fatto finora, proseguendo sulla rotta tracciata, perché abbiamo lavorato bene e si è creato un bel gruppo umano. Ho piena fiducia che il gruppo possa funzionare e che il presidente Ortenzi distribuisca le deleghe nel miglior modo anche in base alle disponibilità". E, assicura, "non si deve preoccupare l’entroterra. Mio padre era di Montefalcone per cui la montagna per me è una priorità". Seguono i ringraziamenti alla sua maggioranza "che si è recata compatta alle urne", al coordinatore di Montegranaro Sempre, Mauro Lucentini, al presidente della Provincia, Michele Ortenzi "per l’eccellente lavoro svolto in questi anni", ai responsabili provinciali dei partiti di centrodestra, ai civici, ai colleghi uscenti e Ubaldi si unisce al coro dei dispiaciuti per la mancata conferma di Pisana Liberati "collega molto preparata e impegnata". Montegranaro ha mantenuto i due consiglieri provinciali: ad Aronne Perugini "che ringrazio per l’impegno profuso per Montegranaro e per il territorio", succede il giovane Riccardo Strappa (6996 voti ponderati) che siederà all’opposizione: "L’ho chiamato per congratularmi e augurargli buon lavoro. Mi fa piacere che la gente cresca".

Marisa Colibazzi