Un danno erariale di 73mila euro: "Paghino i responsabili, non i cittadini"

Durante la seduta del Consiglio comunale di Ripatransone si è discusso il debito fuori bilancio a seguito della sentenza emessa dalla corte di Appello di Ancona che ha condannato l’Ente al risarcimento di 73mila euro. La vicenda fa riferimento a una causa iniziata nel 2014 per risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile storico di proprietà comunale, a una impresa edile della zona, per grave inadempimento del Comune. "Dicono che non si sia potuto dar seguito alla compravendita perché il Comune non avrebbe mai richiesto l’autorizzazione alla Sovraintendenza – scrivono i consiglieri di Progetto Paese – cosa di una facilità estrema visto che si doveva solo scrivere, per cui temiamo che sotto ci sia dell’altro. Nel 2022 la giunta del nostro Comune decide di "resistere nel giudizio di secondo grado trattandosi di ricorso infondato in fatto e in diritto". Talmente infondato che ci costa 73mila euro. Forse sarebbe stato meglio cercare un accordo. Non è la prima volta che la mala gestione di procedimenti legali all’interno del nostro Comune genera debiti fuori bilancio che ricadono sulle spalle di noi cittadini. Ora basta – aggiunge la capogruppo Capocasa - Abbiamo chiesto che la maggioranza individui i responsabili e che siano loro a pagare".

Marcello Iezzi