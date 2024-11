Un evento per capire cos’è l’intelligenza artificiale

Nell’auditorium della chiesa Gesù Redentore,si è tenuto un importante incontro-dibattito, nell’ambito del programma dall’associazione Giorgio La Pira, sul tema dell’intelligenza artificiale. Relatore è stato il dottor Manolo Abrignani, imprenditore digitale. Il focus è stato chiarire che l’intelligenza artificiale non è una macchina con intelligenza, ma uno strumento che consiste nel programmare i computer per risolvere problemi che richiedono logica, apprendimento e adattamento. . L’obiettivo dunque è quello di sviluppare sistemi che possano imitare alcuni aspetti dell’intelligenza e svolgere compiti in modo efficiente. Si è poi trattato di pillole di reti neurali e intelligenza generativa, affrontando anche le trasformazioni che la società affronterà.