Una degustazione per imparare a riconoscere i vini

Una serata degustazione per imparare a riconoscere i vini, il tutto abbinato ad una degustazione a base di piatti della tradizionale locale, alternati a pietanze esotiche. E’ questo il programma che la cantina ‘Sassi in Piazza’, sita in piazza Matteotti di Montegiorgio, ha allestito per oggi con inizio alle 20,30 nei suoi locali, per info è possibile contattare il 335-6348302. La serata degustazione ospiterà Lucio Franceschelli, docente della Fis (Fondazione Italiana Sommelier), che parlerà delle caratteristiche dei vini della cantina, di come degustarli e di come abbinarli con le portate del menù. Un vero e proprio viaggio enologico e culinario, che magari offrirà le basi per fare una bella figura a tavola con gli amici durante una cena. Il menù degustazione prevede fritti misti all’ascolana, lasagna bianca con funghi e pancetta, gulash e cheesecake, ogni portata sarà accompagnato da un vino differente appositamente scelto.