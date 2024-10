Una serata insieme per ricordare . Paolo Martufi

Ci sono persone prematuramente scompare che restano nel cuore, con ricordi che non se ne vanno neanche a distanza di tanti anni. A Sant’Elpidio a Mare sono stati in tanti, in questi giorni, a ricordare Paolo Martufi, stilista di calzature, deceduto 20 anni fa, per un malore, mentre si trovava in una camera d’albergo in Cina, per lavoro. Era stato un lutto per la comunità. Amici e familiari, a distanza di 20 anni dalla tragedia, hanno voluto ricordarlo nel giorno del suo compleanno, festeggiando simbolicamente i suoi 54 anni, immaginandolo lì, vicino a loro, con tutti loro ritrovandosi per una cena.