"Via di Crollalanza, serve una soluzione"

Una strada stretta, pericolosa, con tante attività commerciali e una viabilità che non funziona. Finisce in consiglio comunale il destino di via di Crollalanza, dopo le numerose sollecitazioni da parte dei titolari delle attività commerciali e le proteste degli automobilisti che prendono la multa. Per non parlare dei tanti incidenti che si verificano. A prendere l’iniziativa è il consigliere di minoranza Paolo Nicolai (Pd): "Da troppi anni abbiamo un problema di viabilità e di accessibilità. Parliamo di una zona centrale ed essenziale". Nicolai chiede se l’amministrazione ha un progetto per rendere accessibile e sicura quella via, con parcheggi funzionali per utenti e commercianti, "per tutelare il lavoro degli esercizi commerciali, la viabilità ed il conseguente regolare traffico in quella zona". Ecco allora l’idea di un senso unico che richiederebbe di passare con le auto sulla sottostante via che però andrebbe adeguata.