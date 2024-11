Vittorio Cannone vince la ’Gara dei nautici d’Italia’: lo studente del Montani è il migliore nella nazione

Il Montani per la seconda volta sul tetto del mondo. Vittorio Cannone, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico ’G. e M. Montani’, è il vincitore della ’Gara dei Nautici d’Italia’, un grande risultato per lo studente che frequenta la classe Quarta Cna, con bravura, professionalità e caparbietà. La manifestazione, promossa ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è rivolta agli alunni che frequentano il quarto anno degli Istituti Tecnici ’Trasporti e Logistica’ - articolazione ’Conduzione del Mezzo’ opzione Conduzione del Mezzo Navale- c.m.n. La competizione si è svolta nella splendida location dell’Isola di Procida, già Capitale italiana della Cultura per l’anno 2022, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ’F. Caracciolo-G. da Procida’ il 28 ed il 29 Maggio, individuata dal m.i.m. come sede di riferimento per lo svolgimento delle prove, perché vincitrice dell’edizione precedente svoltasi ad Ortona. La Gara Nazionale ha registrato la partecipazione degli alunni di 30 Istituti Nautici d’Italia.

Lo studente fermano, originario di Monte Urano, che quest’anno ha superato brillantemente il quarto anno con la media del 10, si è confrontato con i suoi colleghi dell’indirizzo ’Capitani’; a guidare Vittorio in questo percorso di crescita culturale ed umana è stato il prof. Fabio Amatore, docente della materia di indirizzo Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo, che tra l’altro proprio quest’anno è entrato di ruolo; il ragazzo è stato preparato inoltre dai seguenti docenti delle materie che sono state oggetto delle prove: Marino Brandimarte, Maria Moretti, Gianna Bonifazi, Domenico Carminucci, Cristian Cellini e Ludovico Coccia. Si è dunque piazzato al primo posto precedendo Luca Lombardo, studente dell’Istituto Nautico ’G. La Pira’ di Pozzallo e Piero Rautnik del ’T. Savoia Duca di Genova’ di Trieste. Soddisfazione ed orgoglio hanno investito tutta la comunità scolastica, la dirigente, Stefania Scatasta, instancabile promotrice di occasioni di scambio che ha comunicato personalmente al ragazzo l’esito della gara, portando le congratulazioni di tutto il corpo docente. Nei prossimi giorni l’Istituto provvederà a premiare ufficialmente l’allievo.

a.m.