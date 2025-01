Vulcanelli di fango, continuano i lavori nell’area naturalistica

E’ stato ultimato il primo intervento per la realizzazione di un punto di accesso con passerella al parco dei vulcanelli di fango di Monteleone di Fermo, l’intervento per realizzare in paese un vero e propri parco a tema con finalità turistiche e divulgative partirà entro la primavera. Nelle ultime settimane si sono conclusi i lavori per la nuova struttura in legno e passerella in località Santa Maria in Paganica, ora manca solo il collaudo e sarà aperta al pubblico. "Questo primo intervento – spiega Marco Fabiani, sindaco di Monteleone di Fermo – per un valore complessivo di circa 70.000 euro realizzato con fondi regionali, è di fatto la porta di accesso a quello che sarà il futuro parco a tema dedicato ai vulcanelli di fango".

L’Amministrazione circa un anno fa aveva presentato un progetto molto articolato per riqualificare e rendere più fruibile la zona: i vulcanelli di fango sono un fenomeno geologico che ogni anno porta nel piccolo borgo dell’entroterra scolaresche, curiosi, ma anche ricercatori e geologi. "Abbiamo redatto un progetto ambizioso – continua Fabiani – e siamo riusciti a cogliere un finanziamento ministeriale di circa un milione di euro, siamo stati uno dei pochi borghi a livello nazionale a beneficiare di questo contributo. Stiamo ultimando le procedure di appalto, entro la primavera dovrebbe iniziare i lavori, che saranno terminati in poche settimane.

L’intervento prevede di realizzare un sentiero ciclo pedonabile lungo circa 3,5 chilometri che unirà tutti e 8 i vulcanelli presenti a Monteleone di Fermo, ovviamente oltre al sentiero saranno attrezzate aree di sosta con punti ristoro e ricarica E-Bike, qui si potranno prendere a noleggio le bici, ci saranno anche punti attrezzati con aree di sosta per famiglie e visitatori, sarà realizzata una nuova cartellonistica dedicata e altre iniziative. L’obiettivo è rendere più accattivante e fruibile il fenomeno dei vulcanelli di fango che già ora sono un fenomeno che richiama ogni anno tanti visitatori e renderlo un punto di promozione territoriale".

Alessio Carassai