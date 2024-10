Weekend in fiore con la mostra florovivaistica

Un trionfo di profumi e di colori: la mostra-mercato florovivaistica denominata ’Il Mare in fiore’ torna sabato 19 e domenica 20 ottobre a colorare la città. Una delle più belle iniziative promosse dal comune di Porto San Giorgio, apprezzata non solo da parte dei sangiorgesi ma anche dei residenti nei comuni dell’hinterland i quali vi partecipano sempre numerosi contribuendo al suo successo. Quindi ci si aspetta un pienone, incrociando comunque le dita per ciò che riguarda il meteo. I viali Buozzi e don Minzoni, nei quali si tiene la mostra mercato, trasformati dagli espositori in un grande, variopinto e profumato giardino offriranno un colpo d’occhio unico. La manifestazione, fortemente voluta dall’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, è organizzata da Mylove Eventi. Nelle giornate di sabato e domenica gli stand dei fiori e delle piante osserveranno per il pubblico l’orario dalle 9 alle 20. Carmen Lisa Carella di Mylove Eventi spiega: "Gli espositori, che provengono da varie regioni d’Italia e che sono stati scelti per la qualità dei prodotti offerti hanno trovato nella città di Porto San Giorgio una piazza molto interessata a questo evento tanto da chiederci la promozione di una seconda data dopo quella primaverile".

Nei loro banchi si potrà trovare di tutto e di più in fatto di piante. L’offerta prevede piante fiorite, grasse, ornamentali, aromatiche, officinali, rare, bonsai, farine e spezie. E poi non mancherà la frutta e i derivati della frutta, primi tra tutte marmellate e miele, liquirizie e frutta essiccata. Inoltre c’è la possibilità di acquistare anche elementi di arredo e strumenti utili. Dalle terrecotte ai vasi passando per gli arredamenti da giardino, i complementi di arredo sempre per l’esterno, e le attrezzature per la cura del verde. Ancora olivi, limoni, profumi naturali, cere, ed anche fiori finti. Gli artigiani esporranno i prodotti con materiali naturali a tema floreale, frutti della terra, pistacchi e farine. L’assessore Giampiero Marcattili rimarca l’importanza di questa iniziativa sotto il profilo commerciale: "La mostra mercato dei fiori ha un suo fascino – queste le sue parole – che richiama mota gente da fuori. Ci permette di animare anche con delle novità un mese tradizionalmente di transizione, commercialmente fiacco e, al tempo stesso, catalizzare l’attenzione sulla nostra città nel fine settimana".

Silvio Sebastiani