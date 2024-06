A spasso nella natura: "Oltre 200 gli iscritti"

Torna per la terza edizione la “Lucciolata 6,30 e un Po’”, vale a dire la camminata ludico-naturalistica che si svolgerà venerdì 14 giugno dalle ore 21.15 lungo un percorso di 6 chilometri e 300 metri dal Triangolo del Po di Salvatonica (Bondeno) sino all’oasi naturalistica del Bosco di Porporana e ritorno. Questo l’evento, che già adesso sfiora le duecento partecipazioni, presentato in conferenza stampa dagli organizzatori dell’associazione Giulia Odv e dall’Amministrazione comunale di Bondeno. "Una bellissima iniziativa che catapulta il partecipante nella bellezza della natura e nell’importanza di compiere un’azione di solidarietà nei confronti di un’associazione sempre in prima linea per il benessere di bambini e ragazzi sul territorio – sono state le parole del sindaco, Simone Saletti –. Per noi è un onore poter ospitare l’iniziativa assieme al Comune di Ferrara, che a sua volta presta un grande contributo (Ferrara non era rappresentata in conferenza in virtù del periodo elettorale, ndr). Soprattutto, sposiamo in pieno la filosofia dell’associazione Giulia che da anni sceglie di finanziare la propria missione mediante attività culturali, sportive e ludiche". Dello stesso avviso anche l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini: "Lo spettacolo delle lucciole è sempre affascinante, sia per i grandi sia per i piccini. Peraltro, ogni anno la partecipazione delle persone fa sempre registrare il “tutto esaurito”, un chiaro segnale di come l’associaizone Giulia sia una garanzia per questo genere di eventi". Oltre alla camminata ludico-naturalistica, la “Lucciolata” di venerdì 14 offrirà anche altri momenti di svago e socialità, come la musica jazz dal vivo della band Bluesin’Stuff e il gelato finale offerto a tutti i partecipanti. "Abbiamo già effettuato sopralluoghi per verificare l’effettiva presenza delle lucciole in questa stagione, e possiamo confermare che la camminata sarà uno spettacolo", ha commentato Giuseppe Ilacqua.