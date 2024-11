Abitazione in fiamme da un fornello. Famiglia in salvo, casa inagibile

Verso le prime ore del pomeriggio di ieri, in via Roma 15 a Codigoro in un’abitazione al primo piano sono scoppiate delle fiamme che hanno aggredito il sottotetto in legno, provocando un incendio prorogatosi per diverse ore, col fumo che usciva fino alla tarda serata. La causa scatenante sembra sia dovuta ad un oggetto caduto sul fornello mentre si stava cuocendo con dell’olio che, caduto a terra, ha immediatamente preso fuoco all’interno dell’abitazione. La signora e il figlio di quasi 5 anni, sono usciti di corsa dal locale, riversandosi sulla strada, poco dopo è giunto il marito, mentre l’altro figlio di 9 anni era in piscina. Nel frattempo lo spazio fra sottotetto e tetto ha causato un flusso di aria che alimentava le fiamme pericolosamente. Sul posto sono arrivate due autobotti dei Vigili del Fuoco di Codigoro che, pur entrando con maschere a gas e bombole per spegnere l’incendio, si sono resi conto della necessità di un intervento dall’alto ed hanno chiamato l’autoscala dal comando di Ferrara. Chiamata anche a scopo precauzione un’ambulanza del 118. Giunta l’autoscala sono saliti due vigili del fuoco, che prima hanno gettato acqua e poi con una motosega hanno rimosso le parti bruciate del tetto, esprimendo una perfetta sinergia fra tutto il personale intervenuto. Tanta la preoccupazione, poiché nell’immobile vi sono numerosi appartamenti e studi professionali che si temeva potessero essere invasi dalle fiamme o dall’acqua servita per spegnerle. Il locale dove si è scatenato l’incendio, nel quale viveva in affitto la famiglia, è inagibile e fortunatamente tutti i componenti hanno trovato ospitalità da un’amica.

c. c.