Aggredisce sanitari che lo soccorrono: arrestato a Ferrara

Ferrara, 19 febbraio 2025 – Un’importante operazione in città. La Polizia di Stato di Ferrara ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp), dall’inizio della settimana, ha effettuato interventi alcuni dei quali hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre due, in relazione a fatti di rilevanza penale.

L’aggressione al personale sanitario

In particolare una pattuglia dell’Upgsp, a seguito di un intervento per un sinistro stradale, ha accertato che una delle persone coinvolte nel sinistro, aveva poco prima procurato volontariamente lesioni personali a personale sanitario intervenuto in soccorso. Alla luce dei fatti la persona è stata arrestata in flagranza di reato di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria nell'esercizio delle funzioni. L’arrestato, come disposto dal magistrato di turno, è stato poi accompagnato alla propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I danni al soffitto di un bagno all’ospedale

Il personale dipendente dell’Upgsp, poi è intervenuta al pronto soccorso del nuovo ospedale ‘Sant’Anna’ a Cona di Ferrara. Questo a seguito della segnalazione di avvenuto danneggiamento da parte di una persona del controsoffitto dei bagni, in uso all’utenza dell’ospedale. Sul posto gli agenti, accertati i fatti, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà il responsabile del reato.

Arrestato per avere violato il divieto di avvicinamento

Una volante dell’Upgsp, inoltre, è intervenuta in un’abitazione in quanto era stata segnalata la presenza di una persona munita di braccialetto elettronico, che si era avvicinata ad una distanza inferiore a 500 metri dall’abitazione, dove risultava residente la parte offesa, e per la quale il Tribunale ne aveva disposto il divieto di avvicinamento. A questo punto gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza e come disposto dal magistrato di turno, è stato accompagnato in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La denuncia di una donna per furto

Infine, sempre una pattuglia dell’Upgsp è intervenuta in un negozio del centro estense, in quanto è stata individuata una donna responsabile di un furto. Sul posto gli agenti hanno accertato che la stessa aveva cercato di oltrepassare la cassa di vendita con merce rubata e senza pagare il corrispettivo in denaro. La merce è stata subito restituita al negozio, mentre la persona è stata denunciata in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.