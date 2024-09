"Aiuti a sport e attività. Dal Comune 57mila euro"

È stato riconfermato anche per il 2024, il contributo a fondo perduto a sostegno delle attività che effettuano la vendita al dettaglio in sede fissa nel Comune di Terre del Reno. Si tratta di un contributo di 1.000€ per ciascuna attività, che possiede i requisiti, fino al raggiungimento della somma stanziata di 22mila euro, ma con la possibilità di essere successivamente integrata in caso di copertura parziale delle domande ricevute. Il contributo è stato nuovamente realizzato dal comune di Terre del Reno, con la collaborazione di Sipro e delle associazioni di categoria.

Le domande inoltre verranno valutate in base all’ordine cronologico di ricezione fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria, sono reperibili sul sito: www.comune.terredelreno.fe.it Inoltre si informa che l’amministrazione comunale ha dimezzato il costo dell’occupazione del suolo pubblico, anche per l’utilizzo di eventuali dehors, con l’obiettivo di aiutare le imprese nel periodo estivo, per poter avere maggior clientela. Commenta così il sindaco Roberto Lodi: “Anche quest’anno vogliamo sostenere le attività produttive non solo a parole, con un contributo economico che può aiutare i negozianti che attraversano da tempo un periodo molto difficile". Soddisfazione anche dall’assessore alle attività produttive Matteo Malagutti: "Le imprese che effettuano vendita al dettaglio, sono le più colpite dalla concorrenza dell’e-commerce. Noi riteniamo però che il commercio di vicinato sia un valore aggiunto per il nostro territorio, nonché un servizio imprescindibile per la cittadinanza". Non solo. Anche quest’anno il comune di Terre del Reno, ha stanziato i fondi per il contributo alle società sportive del comune; per l’anno 2024, il contributo è pari a 35mila euro. Infatti a tutte quelle associazioni sportive, che seguono e praticano attività con minori, il comune assegna un aiuto economico, che viene distribuito in base al numero di iscritti minorenni residenti sul territorio e non. Attualmente grazie al grande impegno che queste società mettono nelle loro attività, sono quasi 700 i minori che possono praticare sport nel comune di cui quasi 300 non residenti, a riprova di quanto le professionalità messe in campo, siano in grado di servire ed attrarre un sempre maggior numero di famiglie. Roberto Lodi, sindaco di Terre del Reno commenta così: "Sono molto orgoglioso come amministrazione, di poter aiutare anche quest’anno le società sportive".