Al villaggio di Natale arriva la befana con doni e fiabe

Quello di oggi, sarà un pomeriggio magico a Lagosanto. Oggi dalle 16, al Villaggio di Natale allestito in piazza Vittorio Veneto, si attenderà l’arrivo della Befana con una serie di iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie. Non mancheranno i "Racconti incantati" proposti dai fantastici ‘Raccontastorie’, pronti a far sognare grandi e piccini. Ai bambini, poi, verranno distribuite le tradizionali calze della Befana piene di dolciumi, offerte da Avis Lagosanto. Si chiuderanno così le iniziative all’apprezzato Villaggio di Natale allestito dall’amministrazione comunale e animato da iniziative che hanno visto protagoniste Pro Loco Lagosanto, Consulta del Volontariato, Gruppo Commercianti, Avast, Auser, Avis, Protezione Civile di Lagosanto e tutte le realtà che hanno collaborato con passione.