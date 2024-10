Appuntamento con la ’Stracarducci’. Camminata tra i gioielli delle Mura

Tutto pronto per la ‘StraCarducci’, un appuntamento classico dedicato ai giovanissimi e organizzato ogni anno dall’istituto scolastico cittadino.

Si tratta della quinta edizione della camminata non competitiva in programma martedì 29 ottobre dalla Porta degli Angeli, aperta a tutti e organizzata dalle classi 4E e 4F del liceo ‘G. Carducci’ di Ferrara.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ferrara e con il supporto di Avis provinciale, Admo Ferrara e altre attività del territorio e non solo. I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati ieri mattina nell’aula magna del liceo ‘Carducci’, alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità, la dirigente scolastica Lia Bazzanini, gli alunni Jacopo Boni, Anna Fracasso, Emma Balestra e Giovanni Cervi.

La dirigente scolastica Lia Bazzanini ha ringraziato alunni e docenti per questa iniziativa, ricordando che la StraCarducci è un progetto educativo che coinvolge attivamente gli studenti, i quali, attraverso l’organizzazione di questo evento, sviluppano competenze organizzative, comunicative e di problem solving. I docenti del progetto sono Andrea Rudatis, Silvia Balzani e Alì Molossi.

"Essere qui è sempre importante – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – e mi fa piacere che questa iniziativa sia diventata un appuntamento fisso per l’istituto, che vede coinvolti gli alunni e i docenti. Si fa un plauso a tutti loro che hanno organizzato, come amministrazione siamo felici di sostenerla. Il percorso scelto è anche un modo per fare conoscere le peculiarità del nostro territorio, attraverso anche le mura estensi". Nel dettaglio del programma, illustrato dagli alunni, il ritrovo sarà alle 9 e poi la partenza alle 9.30 dalla ‘porta degli angeli’. All’appuntamento saranno presenti anche le scuole secondarie di primo grado ‘De Pisis’, ‘Alda Costa’ e ‘Cosmè Tura’ e ‘San Vincenzo’.

Il percorso della camminata sarà di 7,5 km circa, partenza e arrivo alla ‘porta degli angeli’, lungo corso Ercole I° D’este, via San Romano, Porta Paola, sottomura e le mura estensi, San Giorgio.

Hanno contributo all’evento Virna Beach, Cafè del Mar, I Sofisti, Pro Loco Saletta, insieme alla Sagra dell’Anguilla, Sanitaria Tato&Tata e Imperial Abrasivi, Polisportiva Doro e Gastronomia Bregoli.

Mario Tosatti