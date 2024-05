Arriva il ‘Viaggio in Italia con la testa in Europa’. La tappa ferrarese oggi alla Camera del lavoro

Oggi alle 17 nella sala conferenze della Camera del lavoro (piazza Verdi 5) farà tappa a Ferrara il ‘Viaggio in Italia con la testa in Europa’, un tour di presentazione e discussione delle idee e delle proposte del Forum disuguaglianze e diversità, partito il 4 aprile e che terminerà il prossimo 7 giugno, toccando oltre 70 luoghi in tutto il Paese. Il viaggio parte da ‘Quale Europa’, il volume a cura di Elena Granaglia e Gloria Riva, che racchiude tredici contributi sul alcuni dei temi più importanti per disegnare un’Europa di giustizia sociale e ambientale di autori e autrici interni o vicini al ForumDD. "Tra il 6 e il 9 giugno – spiegano gli organizzatori – in tutta Europa le urne saranno aperte per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I partiti scaldano i motori: scelgono nomi, avanzano candidature, pensano tattiche. E i programmi? Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i Paesi membri rischiano di condurre a proposte di scarso respiro, timide nell’affrontare le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale; ambigue, al meglio, nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie ereditate".

"La strada da prendere per noi non è quella dell’indifferenza o dell’opposizione all’Ue – proseguono –. L’Unione europea può essere una risorsa preziosa per i destini del mondo, ancor più in questa fase di crescente disordine mondiale e di crescenti rischi per la pace. Non serve, però, una Unione qualunque". Saranno presenti a Ferrara Danilo Barbi, Cgil Emilia Romagna in dialogo con gli autori del libro, Gloria Riva, giornalista de L’Espresso e Fabrizio Barca, co-coordinatore del ForumDD, in un evento promosso dal ForumDD, Cgil Ferrara, Istituto Gramsci di Ferrara, Istituto di Storia Contemporanea, Anpi e Udi.