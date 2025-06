Auto contro tir in Romea. Conducente all’ospedale

Una botta violentissima contro un ‘gigante’ della strada e l’abitacolo che si riduce a un ammasso di lamiere. Sono gravi le condizioni dell’automobilista 55enne rimasto coinvolto, nel pomeriggio di ieri, in un incidente sulla Romea, all’altezza di Vaccolino. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cona. Ai carabinieri spetta ora il compito di ricostruire i contorni dell’incidente, l’ennesimo che si verifica lungo l’asfalto martoriato della Statale.

Tutto comincia poco dopo le 16 di ieri. Il 55enne, al volante della sua Fiat Punto, stava compiendo una svolta mentre lungo la Romea arrivava un tir. Per cause in corso di accertamento, l’auto si è scontrata lateralmente con il mezzo pesante. Nell’impatto, la parte anteriore della macchina è rimasta schiacciata sotto il camion. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. Il malcapitato, estratto dal posto di guida, è stato subito affidato al personale medico. Vista la gravità della situazione, a Vaccolino è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Ravenna. Dopo aver stabilizzato il ferito, i sanitari lo hanno caricato in elicottero e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove si trova tuttora ricoverato per i traumi riportati nello schianto. Sulla Romea, rimasta chiusa per circa un’ora, sono rimasti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi dell’incidente e della ricostruzione dei dettagli dell’accaduto. Il traffico sulla Statale, abbastanza sostenuto vista la giornata di grande affollamento sulla costa, ha subito alcuni rallentamenti nel periodo necessario a soccorsi e accertamenti.

Ma quello sulla Romea non è stato l’unico incidente che ha interessato la viabilità del Basso Ferrarese ieri pomeriggio. Intorno alle 17, infatti, un altro schianto si è verificato in Superstrada, all’altezza di Ostellato. L’incidente non ha fortunatamente registrato feriti particolarmente gravi, ma ha avuto ripercussioni pesanti sulla viabilità, con chilometri di coda e pesanti disagi visto anche il traffico sostenuto della giornata di ieri.

f. m.