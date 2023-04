Auto, moto e camper Undicimila posti in più

Evento straordinario, piano parcheggi altrettanto. La macchina organizzativa per il concerto di Bruce Springsteen è a pieno regime e la logistica avrà una ricaduta fondamentale sull’impatto dell’evento in città. Il fattore chiave è, appunto, legato alla gestione del traffico e delle soste. A pieno regime le aree previste dalla task force comunale prevede qualcosa come undicimila posti per veicoli di vario tipo: dalle auto ai pullman, dai camper alle moto. A fare il punto sui parcheggi è il presidente della Holding Ferrara Servizi, Luca Cimarelli. Una premessa: tutti i numeri che daremo riguardano il piano straordinario previsto per il concerto, dunque al netto dei parcheggi abitualmente disponibili in città gestiti da Ferrara Tua.

Ma andiamo con ordine. Il criterio adottato per l’individuazione dei posteggi è quello della vicinanza agli imbocchi (o uscite) autostradali. A Ferrara Nord, dunque, sarà predisposto un parcheggio che potrà ospitare fino a 1.400 auto. Al parcheggio Diamante, al Barco, sono previsti oltre 500 posti auto. La capienza massima, però, è già stata raggiunta. Insomma, sold out. A Ferrara Fiere saranno predisposti ben 1.800 posti auto, mentre all’interno della Fiera è stata predisposta un’area camper con 200 posti. In via del Lavoro gli stalli a disposizione (poco più di 300) sono riservati alle moto. Il parcheggio più esteso è quello dell’aeroporto, oltre 2.000 veicoli. Per gestire il trasporto delle persone all’area del concerto (il parco urbano) è stato istituito un servizio di 32 navette. Numero che, con ogni probabilità, salirà. Dal punto di vista organizzativo, spiega Cimarelli, "per la gestione dei parcheggi ci siamo avvalsi di park for fun, app che ci permette di monitorare costantemente i flussi nei parcheggi. Lo strumento sarà a disposizione anche della polizia locale". Il 10% dei posteggi disponibili è già stato venduto. In ogni caso, per riservarsi un posteggio, è possibile farlo tramite la applicazione.

f.d.b.