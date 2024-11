"Basta violenza contro le donne". Molte le iniziative a Comacchio

COMACCHIO

A Comacchio stanno per prendere il via le iniziative per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne. Associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, cittadini e cittadine saranno impegnati in momenti pubblici, performance teatrali e attività laboratoriali, inseriti nel programma coordinato e promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità e rientrante nel progetto "Questione di genere 2.0", in collaborazione con la Regione. Le iniziative si apriranno il 16 novembre alle 15 alle Gallerie Bennet dove si terrà l’inaugurazione della panchina rossa, a cura di Gallerie commerciali Bennet e Conad, e con la presenza di Udi Spazio Donna, TemperaMenti Aps, Girogirotondo Cooperativa Sociale Onlus, Sportello Antiviolenza Iris e Msp Ferrara. Il 19 e 20 novembre, al Centro commerciale Le Valli, sarà allestito il Banchetto contro la violenza sulle donne (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17); il 23 novembre alle 11.30, al Castello di Ferrara, vi sarà la performance ‘Trame femminili’ - Viva Vittoria Ferrara. Il 25 novembre, in piazza Folegatti, verrà allestita l’installazione delle scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, mentre alla sala polivalente ‘San Pietro’, dalle 10, si terranno "Riflessioni sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" e la proiezione del video "Questione di genere 2.0" a cura di Udi Spazio Donna, con la partecipazione del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, dello Sportello Iris e degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi. Il 27 novembre alle 21, si terrà una proiezioni cinematografica al Cinepark di Porto Garibaldi, mentre il 7 e 15 dicembre il Museo Delta Antico farà da cornice alla performance teatrale "Donne e divinità del Museo del Delta Antico", a cura di TemperaMenti Aps (prenotazione 0533-311316, massimo 40 posti, due spettacoli alle 19 e alle 21).