’Bavarian’, partenza col botto. La festa di Borgo San Giorgio

Partita venerdì in grande stile la ’Bavarian Fest’, la manifestazione di Borgo San Giorgio in programma fino a domenica prossima nel giardino della sede della contrada, in via Ravenna 52. "L’evento – spiegano gli organizzatori – nasce nel 2020 in epoca di Covid per dare un segnale di continuità a quella che è la trasferta che ogni anno (con questo sono 33) la contrada fa in quel di Kaufbeuren, Germania. L’intento era quello di creare un evento portando alla città di Ferrara la conoscenza del paese tedesco tramite la sua birra. "Negli anni abbiamo replicato l’evento facendo arrivare da Kaufbeuren la birra prodotta che viene data in luglio durante i festeggiamenti della Tanzelfest. La Contrada ha negli anni avuto un’ottima risposta e tantissime persone hanno avuto modo di conoscere la realtà di Kaufbeuren tramite folder informativi che vengono distribuiti all’uscita. O più semplicemente chiedendoci da dove arrivasse la birra".

Poi l’aggiunta: "Per noi è anche un modo per sostenere le spese che ogni anno abbiamo ma soprattutto per i contradaioli è il momento per immergersi nei ricordi che ogni anno ci portiamo a casa al termine dei quattro giorni che passiamo in Germania".

Novità di questa sesta edizione della festa è il calendario di serate musicali, dove si alterneranno concerti dal vivo di gruppi di musicisti ferraresi (venerdì 20 e domenica 22) e dj set (sabato 21). L’apertura degli stand gastronomici è dalle 19.30, mentre concerti e musica inizieranno alle 21 con ingresso libero. Prenotazione per la cena consigliata, tramite whatsapp al numero 3421897127.

"Questo evento – ha sottolineato l’assessore Chiara Scaramagli – mantiene vivo il gemellaggio con la città tedesca di Kaufbeuren, che ogni anno si rinnova e si rinsalda. Da parte nostra possiamo mantenere e rinnovare la relazione che si è creata tra le due città, favorendo la conoscenza reciproca, il dialogo tra due culture e lo scambio di esperienze. Momenti come questo consentono di costruire una società più inclusiva, caratterizzata dai valori di solidarietà e rispetto reciproco che sono propri anche di questa festa. Un’occasione, per tutta la nostra comunità, di aggregazione e coesione sociale che rafforza il senso di appartenenza e dà benessere".