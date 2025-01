Befana solidale con Asi

Ormai è una bella tradizione: la Befana dell’Asi apre nel migliore dei modi il nuovo anno del motorismo storico con un pieno di passione solidale. Ieri infatti, il mondo degli appassionati di veicoli storici si è acceso grazie all’appuntamento promosso da Asi Solidale con la partecipazione dei Club federati Asi di tutta Italia.

In occasione della festa dell’Epifania sono stati distribuiti alle persone e alle famiglie in difficoltà i generi alimentari e i doni raccolti nelle scorse settimane dai Club. In un momento di continua emergenza, in cui le problematiche di tipo economico stanno coinvolgendo una fascia sempre più ampia della popolazione, il mondo degli appassionati ha potuto dare ancora una volta un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno.

Per il terzo anno Asi Solidale – il settore che coordina le attività sociali dell’Automotoclub Storico Italiano – ha sensibilizzato il mondo del motorismo storico affinché la “Befana dell’Asi” fosse più generosa che mai.

L’Officina Ferrarese, in continuità allo spirito di solidarietà ed impegno sociale promosso da Asu e concretamente messo in atto dal Club negli anni, donerà 2000 euro a favore di una bambina di Poggio Renatico, Clarissa, affetta da una rara malattia congenita neurodegenerativa, e che per questo sta effettuando una terapia sperimentale presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ogni 14 giorni deve recarsi, accompagnata dai genitori.

La somma servirà a sostegno delle ingenti spese che comportano gli spostamenti verso Roma per continuare a garantire la terapia.

re. fe.