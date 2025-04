Berco, al via gli sconti per gli operai: "Per ottenerli servirà il badge"

Sono già operative le misure definite nei tavoli di crisi coordinati dal Comune di Copparo e dal sindaco Fabrizio Pagnoni per sostenere i lavoratori Berco che stanno conducendo, a prezzo di grandi sacrifici, una mobilitazione serrata. Da questa settimana scattano gli sconti che hanno proposto di attuare Confcommercio Ferrara, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Le attività aderenti esporranno in vetrina una grafica comune, realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Chi accederà alla scontistica dovrà esibire il badge aziendale o la busta paga, insieme a un documento di identità, per attestare di essere un lavoratore dello stabilimento. Stessa modalità per ritirare i generi di prima necessità raccolti, che vengono movimentati dalla Protezione Civile, e gestiti da Croce Rossa Italiana e Centro Aiuto alla Vita che hanno predisposto al Parco Verde un unico punto di raccolta delle donazioni che stanno arrivando dai cittadini. La distribuzione avverrà con modalità e orari che garantiscano il massimo rispetto della privacy dei fruitori. Per quanto riguarda la grande distribuzione, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno hanno comunicato di stare organizzando una raccolta alimentare per il 5 aprile sia nell’Ipercoop di Copparo, sia negli altri Iper della provincia e nei negozi Coop Reno di Berra, Jolanda di Savoia e Bosco Mesola. Per quanto riguarda le utenze, uffici e call center di Clara e Cadf sono già allineati e potranno proporre dilazioni delle fatture fino a 18 mesi. Hera ha approntato una proposta che rende possibile chiedere un piano di rateizzazione per 3 rate, concedibile in automatico tranne casi di conclamata inadempienza precedente; è possibile chiedere un ulteriore rateizzo fino a 6 rate, che viene valutato caso per caso dall’azienda, sempre in assenza di inadempimenti. Assp ed Hera stanno inoltre lavorando a una integrazione dell’attuale protocollo per poter estendere anche ai dipendenti Berco alcune facilitazioni senza dover passare attraverso la presa in carico da parte dei servizi. Circa gli istituti di credito, Unicredit, Bper Banca, Mps e Banca Centro Emilia hanno già dato disponibilità e stanno iniziando i primi colloqui coi dipendenti che li hanno contattati per valutare insieme le formule migliori per sospendere o alleggerire il carico delle rate dei finanziamenti. Per la giornata di oggi, intanto le Rsu dello stabilimento hanno proclamato 8 ore di sciopero con presidio alle portinerie "in risposta alla persistente situazione di incertezza e precarietà".

Valerio Franzoni