Bertarelli ai soci: "Pronti alle sfide del futuro"

Si è svolta nei giorni scorsi, al cinema Notorious, l’assemblea di fine anno di Cidas, che ha visto la partecipazione di quasi 700 soci. Durante l’incontro, il presidente Daniele Bertarelli ha presentato il preconsuntivo 2024, tracciando un bilancio dell’anno appena trascorso e delineando le sfide del 2025. Il 2024 è stato per Cidas un anno intenso e ricco di trasformazioni. La fusione con la cooperativa Le Pagine, a un anno di distanza, si conferma un progetto strategico e lungimirante, capace di consolidare ulteriormente la solidità e l’efficacia della cooperativa. Il rinnovo del contratto nazionale delle Cooperative Sociali ha rappresentato un altro passo fondamentale, una valorizzazione necessaria al lavoro dei lavoratori e dei soci che, portando con sé un impatto economico significativo deve trovare il giusto riconoscimento da parte degli enti committenti. Durante l’anno Cidas ha raggiunto traguardi di grande valore, come la certificazione di parità di genere e la crescita del progetto Io parlo donna, dedicato alla promozione dell’uguaglianza e al contrasto della violenza sulle donne. Tra le misure introdotte, emerge l’importanza del congedo retribuito di 90 giorni destinato alle vittime di violenza. Questi successi, dimostrano il forte impegno della cooperativa non solo nel fornire servizi di qualità, ma anche nel sostenere il benessere e la crescita delle persone coinvolte. Nel suo intervento, il presidente Bertarelli ha ricordato come Cidas sia una cooperativa di produzione lavoro, dove i soci non sono semplicemente lavoratori ma anche proprietari dell’impresa, e ha ribadito l’impegno verso una maggiore sostenibilità economica, con l’obiettivo di riconoscere concretamente il valore di socie e soci. Nonostante le incertezze, Cidas si presenta come una realtà solida e capace di affrontare con determinazione le sfide future.