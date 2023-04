Boiardo, Bonati, De Pisis Gli studenti regalano un pomeriggio di note

Si è tenuto nella biblioteca Niccolini il concerto di primavera della Fjo. La biblioteca, in via Romiti, ha ospitato i 30 esecutori della Flauti Junior Orchestra ideata e diretta da Morena Mestieri, preparata con la collaborazione delle insegnanti Valeria Astolfi, Laura Zavatti, Federica Martelli e Mariangela Patrono. I 30 alunni di flauto traverso delle tre scuole medie a indirizzo musicale Boiardo, Bonati e De Pisis, hanno proposto un programma eterogeneo. Nella scaletta, danze rinascimentali di Claude Gervaise, l’Hallelujah dal “Messiah” di Handel, alcuni movimenti dallo “Schiaccianoci” di Ciaikovskij e la celeberrima Sinfonia da “La gazza ladra” di Rossini, assieme a temi dalla colonna sonora di Harry Potter. Successo per Jenson Jagger Colby – ex allievo dell’indirizzo musicale Boiardo – nella “Badinerie” della “Seconda Suite per Orchestra” di Bach. Un pomeriggio all’insegna della diffusione della cultura musicale, come sottolineato da Antonietta Allegretta, dirigente scolastica dell’Ics Alda Costa. Hanno partecipato gli alunni: Viola Alvisi, Anna Busila, Gabriele Casella, Virginia Del Tufo, Diana Golban, Ana Sofia Laba, Diego Andreotti, Eva Boraggini, Laura Carrà, Eleonora Deponti, Giorgia De Giorgi, Eleonora Ferracioli, Tommaso Foschi, Francesca Guerra, Maya Mantovani, Maia Menegatti, Gemma Montori, Filippo Pasqualini, Giovanni Perrone, Manuel Resca, Maria Cristina Roman, Diego Spadi, Giulia Stabellini, Melania Tabone, Stella Tieghi, Nizar Toudali, Federico Ventura, Giorgia Zanella, Simona Zhou Zhi Ha, con gli ex allievi dell’indirizzo musicale Jenson Jagger Colby, Ilaria De Lellis ed Elena Fogagnolo.