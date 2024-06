Bonsai chiude col botto

Si è appena conclusa l’ottava edizione del Festival di teatro Bonsai di Ferrara Off, che si è caratterizzata particolarmente per una forte presenza al di fuori delle mura del teatro, che ha sede in viale Alfonso I d’Este 13, per valorizzare e dare vita a luoghi e spazi della città, attraverso performance artistiche provenienti dal panorama teatrale nazionale. Con Festival Bonsai sono stati esplorati più di nove luoghi differenti, oltre al teatro, che comprendono sia siti storici della città, sia architetture contemporanee. Sono state registrate oltre duemila presenze, in 17 giornate di spettacolo, per un totale di 30 rappresentazioni. Il contributo delle competenze artistiche in città è stato molto alto: sette compagnie hanno avuto l’opportunità di sviluppare i propri progetti in residenza artistica a Ferrara Off mentre sono state presenti durante il festival 15 compagnie per un totale di oltre 40 artisti.

"Anche quest’anno Festival Bonsai si conferma essere una manifestazione fondamentale per lo sviluppo socio-culturale della città di Ferrara, portando un ulteriore incremento di presenze artistiche di grande rilievo e che consolidano il territorio come realtà competitiva nel panorama teatrale nazionale" così gli organizzatori. Festival Bonsai è stato realizzato grazie ai fondi del Fnsv del ministero della Cultura, della Regione e del Comune. A questa edizione hanno dato un significativo sostegno Ferrara Tua, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Trattoria il Sorpasso, che hanno scelto di contribuire allo sviluppo del territorio investendo nella cultura. Le attività del teatro Ferrara Off proseguono già da domani con la tournée di ‘Futuro Anteriore’ realizzata con il sostegno del Mic e di Siae nell’ambito del programma ‘Per Chi Crea’, per continuare da settembre con i corsi di formazione, la stagione autunno/inverno e, a ottobre, con la manifestazione Monumenti Aperti insieme ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che si terrà dal 18 al 20 ottobre.

(nella foto il direttore

organizzativo Marco Sgarbi)