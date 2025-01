Brilla la bomba, evacuata l’area

Gli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori e Paracadutisti della Folgore, di stanza a Legnago di Verona, impegnati di nuovo per far brillare ordigni della seconda guerra mondiale, rivenuti di nelle campagne. L’operazione oggi alle 10. L’area individuata per la bonifica di proiettili e granate, rimozione, disinnesco e per l’esplosione del materiale bellico, si trova in una cava nei dintorni di Longastrino, in via Argine Circondario Pioppa, incrocio con le Vie Ripalunga e Mezzano. In un raggio di 150 metri la zona sarà evacuata e la popolazione allontanata dalle case e luoghi di lavoro. Vietato il traffico veicolare, pedonale e la sosta. Il luogo sarà presidiato dalle forze dell’ordine, carabinieri, polizia municipale. In azione pronto soccorso

e vigili del fuoco.

n. m.