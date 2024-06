’Calcio che passione’ domenica. Tanti ospiti alla Sala Estense

Il ‘calcio che passione’. Questo il titolo dell’evento gratuito aperto al pubblico, appassionati di calcio e non solo, che celebra tutti i valori etici, morali e il fair play coinvolgendo le società del territorio. L’appuntamento è per domenica 30 giugno alle 17.30 nella ‘Sala Estense’, organizzatrice e moderatrice sarà Paola Arnoffi, patrocinato dal Comune di Ferrara. Sul palco della Sala Estense si alterneranno ex calciatori della Spal ed anche addetti ai lavori del territorio ferrarese, che racconteranno la propria esperienza personale sportiva. Si tratta di un momento di confronto a cui sono stati invitati alcuni campioni che hanno vestito la maglia della Spal, Saul Malatrasi, Alberto Orlando, Ruben Buriani, Leonardo Rossi, Michele Paramatti, Stefan Schwoch, Riccardo Cervellati, Cristian Servidei, Daniele Gasparetto, Eros Schiavon ed Elena Fabbri, figlia dell’indimenticato Gibì Fabbri. Attesi anche gli allenatori delle formazioni giovanili maschili, Massimo Pedriali e quella femminile under 15, Francesco Tampieri. Inoltre, presenti il presidente del Csi Ferrara Enrico Venturini, e quattro educatori (Mirko Calderone, Elia Venturini, Luca Mangolini, Riccardo Stroppa) che presenteranno al pubblico il loro progetto ‘Playallday movimento e divertimento’, che promuove lo sport come momento di educazione, crescita e aggregazione sociale.