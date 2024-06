Calcio e imprenditoria in lutto . Addio a Barbieri, aveva 68 anni

Grave lutto nel mondo dell’imprenditoria e del volontariato di Masi Torello. Si è spento ieri, dopo una lunga malattia, Franco Barbieri, 68 anni. Per una ventina d’anni è stato presidente (a più riprese) della squadra di calcio del paese. Era inoltre titolare dell’omonima azienda ortofrutticola specializzata nell’import-export. Era un punto di riferimento del mondo produttivo della zona, ma era anche molto attivo nel mondo del volontariato, soprattutto nella galassia del calcio. Lascia la moglie e i figli Federica e Federico. "Era una persona speciale – è il ricordo della figlia –. Si è sempre distinto nel lavoro, molto affezionato alla squadra di calcio". "Sapevo che non stava bene – interviene Graziano Quarella, direttore generale del Masi Torello Voghiera, il suo erede per modo di dire –. Era nel mondo del calcio da tanto tempo, ha fatto molto per il Masi, persona competente e perbene. Si è speso moltissimo per il suo paese, spero di onorare il suo nome da qui in poi".

A Franco Barbieri è stata fatale una grave malattia che aveva stroncato anche i fratelli Andrea e Maurizio. Particolarmente rattristato Riccardo Bizzarri, sindaco per due legislature, predecessore del nuovo sindaco Samuele Neri. "Quando sono stato eletto, nel 2014 – afferma Bizzarri – Franco era ancora in forma, aveva contribuito al successo della lista civica. C’era anche la figlia Federica, che poi si è dimessa per stare vicino al padre. Franco era un punto di riferimento per la comunità, lascia un grande vuoto. Ha dato tanto sia per il mondo imprenditoriale che per la parrocchia e per la squadra di calcio". Il funerale di Franco Barbieri si terrà sabato alle 16 nella chiesa parrocchiale di Masi Torello.