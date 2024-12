Il campione olimpico Rambaldi tra i bambini della primaria: “Lo sport è una lezione di vita e valori”

Ferrara, 19 dicembre 2024 – La ‘lezione’ del campione olimpico agli alunni. Una mattina davvero speciale per la scuola primaria ‘Matteo Maria Boiardo’, che ieri ha ospitato il ferrarese Luca Rambaldi, medaglia d’argento alle ultime olimpiadi di Parigi nel quattro di coppia nel canottaggio, insieme a lui Victor Kushnir, 21 anni, campione italo ucraino della nazionale italiana e del Cus Ferrara.

Si è trattato di un incontro dove i due atleti della nazionale italiana hanno incontrato gli alunni delle tre classi della scuola primaria di secondo grado. A coordinare la mattinata la vicepreside, Isabella Dallapiccola, coadiuvata dalle docenti Deana Dallara e Martina Canella.

Nell’arco delle due ore a scuola, davanti a un’aula gremita di alunni, il campione olimpico ha voluto raccontare la sua personale esperienza alle olimpiadi, ma anche soffermandosi su alcuni dettagli del canottaggio.

Luca Rambaldi e Victor Kushnir non si sono poi sottratti dalle diverse domande degli alunni di ‘Radio Boiardo’. "A tutti loro dico di fare sport – ha spiegato Luca Rambaldi – in quanto è un’importante lezione di vita, valori e sani principi. Non pensare che ci sia solo la scuola o solo lo sport, ma bisogna implementare le due cose, non ho mai avuto debito a scuole o ripetere un anno, credo se si vuole essere un bravo sportivo, si deve avere un cervello, quindi, è utile avere un costante andamento scolastico. Il punto è che non si deve per forza fare sport o essere ottimi sportivi, ma avere un hobby da coltivare, arte, musica, sport qualsiasi cosa che ti porti a competere con te stesso e con gli altri, per assaporare i valori della vita per non accontentarsi”.

Victor Kushnir, iscritto al terzo anno del corso di laurea che forma professioniste e professionisti dell’attività motoria all’Università di Ferrara, è atleta Under23 del Cus Ferrara canottaggio e nella sua carriera conta diversi podi. Diplomato nel 2021 medaglia d’argento ai mondiali junior nel ‘quattro senza’, nel 2022 è campione italiano di gran fondo, e recentemente ha gareggiato nell’otto alla finale del campionato mondiale di Plovniv, in Bulgaria.

"Una bella mattinata – ha aggiunto Victor Kushnir - che ci ha permesso d’incontrare gli alunni di questa scuola, cercando di trasmettere i valori di questo sport, ma anche l’importanza di mettersi in gioco”. La vicepreside Isabella Dallapiccola, soddisfatta ha voluto aggiungere: “Ringraziamo molto questi due atleti, tra cui il campione olimpico Rambaldi, per essere venuti ad incontrare i nostri alunni. Un momento importante di confronto e di riflessione sul mondo dello sport e non solo".