Capa investe sulle nuove tecnologie. Un minibond da 6,5 milioni di euro

Capa Cologna, società cooperativa agricola con sede a Riva del Po con oltre 1.600 soci in Emilia-Romagna, ha emesso una prima tranche da 6,5 milioni di euro di un minibond complessivo da 8 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business. Ad assistere la società come arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente, è stata Banca Sella, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria. Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti hanno agito in qualità di investitori di questa prima tranche, sottoscrivendo rispettivamente 4 e 2,5 milioni di euro.

L’emissione obbligazionaria, con una durata di 7 anni, consentirà a Capa Cologna di sostenere gli investimenti sugli stabilimenti di lavorazione dei prodotti cerealicoli di Libolla e Vigarano Mainarda, con interventi di ammodernamento e potenziamento delle strutture. È prevista in particolare la realizzazione di nuovi impianti dotati di tecnologie all’avanguardia, con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva e di stoccaggio, garantendo standard sempre più elevati.

L’operazione finanziaria deliberata, come evidenziato dal presidente di Capa Cologna Alberto Stefanati, "è motivo di orgoglio per la nostra cooperativa in quanto comprova la solidità economico-finanziaria della società, stante la fiducia accordata dagli organi deliberanti di Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti dopo le analisi di bilancio condotte. Credo che Capa Cologna sia riuscita ad utilizzare in maniera efficiente uno strumento finanziario innovativo allo scopo di investire in tecnologie avanzate".

Vincenzo Paolo Carbonara, responsabile Finanza Alternativa di Cassa Depositi e Prestiti, esprime la soddisfazione per il successo dell’operazione: "Affiancare le eccellenze italiane come Capa Cologna attive nell’agroalimentare, settore strategico per la nostra economia, è uno dei principali obiettivi di Cassa Depositi e Prestiti". Graziano Novello, Head of Private Debt di Sella Investment Banking, sottolinea come "l’emissione di mini-bond a supporto della crescita di realtà solide come Capa Cologna, che da oltre cinquant’anni tutela e sostiene le attività agricole dei suoi soci, continua a rappresentare una soluzione di finanza strutturata estremamente efficace e complementare a quella bancaria tradizionale".