Capannone a fuoco, stabile dichiarato inagibile

LAGOSANTO

Un incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di ieri, all’interno del capannone di un’impresa di impianti elettrici in via Strada Borgo Tombe a Lagosanto. Un rogo dovuto a cause accidentali, che si sospetta possa essere stato provocato dal malfunzionamento di una delle strumentazioni presenti. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 15.20 circa, cominciando a interessare cavi e altri materiali utili all’attività. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Codigoro, con una squadra in appoggio da Comacchio e una carro aria (mezzo dotato di bombole di aria respirabile per consentire ai pompieri di agire in presenza di fumo), oltre ad una pattuglia dei carabinieri per verificare la situazione.

L’intervento da parte dei vigili del fuoco ha richiesto alcune ore e si concluso attorno alle 19, con lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell’area. A causa dei danni provocati dall’incendio, lo stabile è risultato inagibile: le fiamme hanno intaccato anche la copertura, provocando danni comunque ingenti. A quanto si apprende, fortunatamente, non è stato intaccata la rimessa adiacente, ricovero in cui erano presenti una vettura, un furgone e uno scooter. Essendosi trattato di cause accidentali, non si sono resi necessari ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.