Cappello in testa e reflex al collo. Omaggio a Gigi, cantore del Po

A due anni dalla scomparsa una retrospettiva di fotografia rende omaggio a Leopoldo Baldin (1952-2023), con una selezione di suoi scatti scelti dai familiari e l’esposizione di 24 immagini dei fotografi pontesani Marco Bigoni, Sonia Campanelli, Gianfranco Ganzaroli (scomparso il 10/12/2024), Paolo Marzola, Roberto Pavani, Sergio Sangiorgi.

Leopoldo Baldin, per tanti Gigi, è stato uno stimato medico di famiglia con ambulatorio nella contrada pontesana di Vallelunga e un volontario dell’ambiente: grande il suo impegno nella pulizia periodica dei nostri giardini, dove raccoglieva ogni rifiuto e affiggeva inviti rivolti ai cittadini per incitare all’impegno a lasciare pulito. E mentre pedalava in sella alla sua inseparabile bicicletta girando nelle lande pontesane e ferraresi per tenerle pulite e più belle, cappello in testa e reflex al collo ha fotografato Ferrara e il suo territorio in un’infinità di scatti intrisi di amore per la propria terra.

Negli anni Gigi ha allestito numerose mostre fotografiche, l’ultima delle quali, dal titolo ’La mia Ferrara - Capitolo quinto’, si è svolta dal 17 marzo al 15 aprile 2018 alla Sala Nemesio Orsatti. Ma il 9 gennaio 2023 Baldin ci ha lasciato e nel secondo anniversario sei fotografi di Pontelagoscuro lo omaggiano partecipando alla mostra “La mia/nostra Ferrara - Capitolo sesto”. Omaggio che da pochi giorni si rivolge anche a uno di loro, Gianfranco Ganzaroli, fotografo di grande talento che un male incurabile ha strappato alla vita ed agli affetti: era stato il primo ad aderire all’idea di ricordare Gigi con una mostra che, oggi, purtroppo, anche per lui è mutata in retrospettiva alla memoria.

La mostra è organizzata da Pro loco Pontelagoscuro con la famiglia Baldin, è patrocinata dal Comune di Ferrara. Info sulla mostra al link https://www.prolocopontelagoscuro.it/la-nostra-ferrara/, Sala Nemesio Orsatti, via del Risorgimento 4, a Pontelagoscuro. Inaugurazione oggi, alle 16,30. Orari di apertura, fino al 2 febbraio 2025, tutti i giorni dalle 16:00 alle 18:30. Chiuso domenica 19 gennaio. Ingresso libero, offerta gradita a copertura delle spese.