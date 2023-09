Cena di solidarietà per i danni alle case

Tutti a tavola per aiutare gli alluvionati di Campotto, è "Uniti per Campotto", la cena di solidarietà organizzata dai Comuni di Portomaggiore e Argenta, le rispettive Pro Loco, il mondo associazionistico argentano e le brigate di cucina di cinque ristoranti della zona, in programma questa sera (venerdì 1° settembre), inserita nel circuito "Romagna tin bota!". La partecipazione è stata eccezionale, in pochi giorni sono stati bruciati i 400 posti messi a disposizione dall’organizzazione. Nel corso della serata saranno consegnati i fondi raccolti in due altre iniziative di solidarietà, cui andranno aggiunti i proventi della cena di solidarietà. Alla serata saranno presenti i sindaci Dario Bernardi e Andrea Baldini.