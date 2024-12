’CinEmozioni’,. Cosmè Tura sale sul podio

Un grande traguardo per l’istituto comprensivo Cosmè Tura di Ferrara, che si aggiudica il secondo posto a livello nazionale con il progetto ’CinEmozioni: i Passaggi’, promosso nell’ambito del bando Cips (Cinema e immagini per la scuola) e finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

Il progetto, ideato per coinvolgere bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età, si distingue per l’approccio innovativo in cui il linguaggio cinematografico e audiovisivo diviene oggetto e strumento di educazione e formazione. Le attività coinvolgono le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Pontelagoscuro, Barco e Francolino e hanno l’obiettivo di stimolare la creatività e la riflessione in una coinvolgente avventura cinematografica inclusiva. Sotto la guida di registi, attori, sceneggiatori e fotografi, gli studenti sono coinvolti in laboratori finalizzati a esplorare e sviluppare competenze artistiche e tecniche nel campo del linguaggio visivo.

I ragazzi più grandi, in particolare, avranno l’opportunità di realizzare cortometraggi, di cui saranno non solo autori ma anche attori, che saranno proiettati su grande schermo in una sala cinematografica cittadina, condividendo con il pubblico il frutto del loro impegno creativo.

La dirigente scolastica Cristina Corazzari esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come "CinEmozioni: Passaggi rappresenti un’importante opportunità di crescita culturale e formativa per gli studenti. Questo riconoscimento è la testimonianza dell’alta qualità dei progetti educativi sviluppati dal nostro Istituto, che sa coinvolgere i giovani in esperienze che uniscono arte, apprendimento e innovazione. Al centro del progetto c’è il concetto di “passaggio”, inteso come trasformazione e cambiamento. Nel cinema il passaggio dalla staticità all’immagine in movimento rappresenta l’essenza stessa del linguaggio audiovisivo, ma “passaggio” è anche una metafora potente per descrivere i cambiamenti dell’adolescenza, un’età in cui si affrontano nuove sfide e si costruisce la propria identità".

Il secondo posto a livello nazionale premia l’impegno del Cosmè Tura nel promuovere l’educazione culturale e artistica, in stretto rapporto con il territorio e le famiglie, contribuendo a valorizzare le potenzialità dei ragazzi e a sviluppare una sensibilità verso le arti visive e performative.