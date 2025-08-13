Cispadana, Europa e bandi: "Autostrada, tempi lunghi"

Pare ancora decisamente lungo il percorso per la realizzazione concreta dell’autostrada Cispadana che nel centese dovrebbe avere un casello a Pilastrello. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio dell’Unione Comuni modenesi Area Nord, il presidente Claudio Poletti ha reso noto la risposta dell’assessore regionale ad ambiente, trasporti e infrastrutture Irene Priolo su cronoprogramma definito per la realizzazione dell’opera infrastrutturale di collegamento ovest-est tra A22 e A13.

"L’assessore Priolo ha ricordato come la realizzazione della Cispadana sia legata al rapporto contrattuale di project financing tra Regione Emilia-Romagna e Arc, il cui socio maggioritario è Autobrennero, attuale gestore dell’A22 – dicono dall’Ucman –. Per questa autostrada è attualmente in corso il bando di gara per la concessione, le cui procedure però sono state sospese fino al prossimo 30 novembre da un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 26 giugno scorso. Si attende il pronunciamento definitivo della Corte di Giustizia Ue sulla "compatibilità tra il diritto di prelazione italiano (previsto dal bando) e i principi europei di libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, proporzionalità e buona amministrazione". Viene inoltre spiegato come la Cispadana, non essendo in concessione ministeriale ma legata alla Regione, in qualità di concedente, e ad Arc, in qualità di concessionario, non viene espressamente citata nel bando dell’A22, dove tuttavia è previsto un "fondo di accumulo" destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale e dei sistemi locali di adduzione all’autostrada. "L’utilizzo del fondo è poi legato ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti – proseguono –. In forza di questa previsione, il futuro concessionario dell’A22 potrà accantonare le risorse necessarie per assicurare l’equilibrio economico-finanziario della Cispadana. Sul territorio sono in corso incontri informali con le province interessate dal tracciato per raccogliere le problematiche sollevate dagli enti locali, relative sia allo stesso tracciato, sia alle opere di adduzione e di collegamento". E spiegano l’iter rimanente. "Terminata la raccolta e definito l’assenso da parte delle amministrazioni coinvolte, la conferenza preliminare, convocata per la prima volta solo il 9 maggio 2024, pubblicherà la bozza di accordo di programma contenente il progetto definitivo dell’opera – fanno il punto –. Parallelamente la Regione avvierà la conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni da parte dei soggetti che si dovranno esprimere sull’approvazione del progetto definitivo e delle successive fasi attuative. Una volta approvata l’opera, i tempi di realizzazione, secondo la convenzione di project financing sottoscritta nel 2010 da Regione e Arc, sono stimati in 44 mesi. È però evidente che i tempi che portano all’approvazione del progetto definitivo sono fortemente connessi alla conclusione del procedimento di affidamento della concessione di gestione dell’autostrada A22". Critiche da Silvano Tagliavini del Comitato No Autostrada e dal Movimento 5 Stelle modenese che parlano di un progetto bloccato, non finanziato e superato. E propongono soluzioni più economiche e sostenibili, come la viabilità ordinaria e il trasporto ferroviario.