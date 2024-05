Cispadana, incontro tra i sindaci. Oggi la Conferenza dei servizi

CENTO

Cispadana al centro di un incontro istituzionale. E’ infatti convocata per oggi la Conferenza dei servizi preliminare sulla Cispadana autostradale per l’attivazione dell’Accordo di programma, e in videoconferenza tutti i sindaci da Parma a Ferrara, compreso Cento, per impegnarli ad implementare o adottare sui propri piani regolatori lo stato tecnico ’puntuale’ del Progetto dell’autostrada Cispadana.

In questo passaggio, è il Coordinamento cispadano No autostrada – SI’ strada scorrimento veloce, a porre domande pubbliche alle istituzioni coinvolte. “

"Da sempre attenti sull’avanzamento lavori del Progetto e sul pochissimo coinvolgimento, nel tempo, delle Amministrazioni comunali e della cittadinanza su tale avanzamento, poniamo domande – spiega Silvano Tagliavini - vi è stato nel tempo un adeguato e costante coinvolgimento, sotto il profilo tecnico e procedurale, su tale progetto? I sindaci a fine mandato il prossimo 9 giugno, dei quali un certo numero per scelta o per esito elettorale non saranno più alla guida delle loro Amministrazioni, sono o non sono consapevoli che il loro voto condizionerà inevitabilmente il futuro amministrativo dei sindaci neoeletti che potrebbero avere una diversa opinione su tale progetto? Non era più etico e democratico, da parte della presidenza regionale, rimandare questa chiamata ’all’impegno formale’ dei sindaci almeno dopo le elezioni di giugno evitando un malevolo chiacchiericcio pre-elettorale? Il Coordinamento si aspetta in primis, da tutti i soggetti coinvolti, un atteggiamento, in scienza e coscienza, di formale rispetto istituzionale oltre ad una pur semplice, ma importante, espressione di buon senso". Comunque, al di là delle domande del Comitato che in questi anni ha portato avanti una strenua battaglia, l’appuntamento di oggi sarà fondamentale per capire se davvero sarà possibile arrivare a un progetto condiviso, ma che soprattutto porti a dare veramente il ’via alle ruspe’ su una infrastrutturache è al centro del dibattito pubblico da decenni. Non resta che attendere che cosa emergerà dall’incontro di oggi, su cui le aspettative non sono poche, trattandosi di un dibattito che coinvolge tutte le Amministrazioni che ne sono interessate.

re.fe.