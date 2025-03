Cisterna di un tir perde il biogas. Traffico in tilt per ore sulla Romea

Un tratto della Strada statale "Romea", all’altezza della località comacchiese Collinara, è stata temporaneamente chiusa al traffico tra la serata di venerdì e le prime ore del mattino di sabato, a causa della fuoriuscita di biogas dalla cisterna di un camion in sosta. Una situazione che ha generato un po’ di apprensione e costretto ad interdire il passaggio di veicoli nella zona in cui il veicolo era parcheggiato, ma che fortunatamente non ha comportato ulteriori problematiche. Il fatto è avvenuto attorno alle 22.30 di venerdì e, sul posto, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Comacchio. I militari dell’Arma hanno subito provveduto a deviare il traffico, con alcune modifiche alla viabilità adottate d’emergenza per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza. Infatti, per la riapertura del tratto di "Romea" si è dovuto attendere il travaso del biogas in un’altra cisterna. Un intervento, svolto sotto l’occhio attento dei pompieri, che ha richiesto alcune ore. Una volta completato il trasferimento, attorno alle 3.30 del mattino seguente la porzione di strada è stata riaperta al traffico. Sono poi proseguite le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, che sono state portate a termine nelle prime ore di ieri. Un intervento, dunque, gestito in piena sicurezza e con perizia dalle forze intervenute.