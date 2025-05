Classi e studenti, un po’ di dati

I ragazzi hanno anche creato dei grafici sulla realtà demografica e scolastica di Portomaggiore nel 2024. Il confronto tra il numero degli iscritti alla scuola secondaria di primo grado e la popolazione residente nella fascia d’età corrispondente rivela alcune discrepanze. I dati dovrebbero essere allineati, ma si osservano differenze che meritano attenzione.

Una possibile spiegazione è legata alla mobilità scolastica: alcuni studenti stranieri potrebbero provenire da comuni limitrofi, mentre alunni residenti a Portomaggiore italiani frequentare scuole in altri paesi. Va considerato che nella categoria “stranieri” rientrano spesso ragazzi nati o cresciuti in Italia, che hanno frequentato l’intero percorso scolastico nel comune ma non hanno ancora ottenuto la cittadinanza. Le etichette statistiche non sempre restituiscono la realtà sociale ed educativa di Portomaggiore.