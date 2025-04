Coldiretti in lutto per l’imprenditrice. Monia Trombini

Grande sconcerto e scoramento ha provocato in Coldiretti Ferrara la notizia giunta nella giornata del lunedì di Pasqua della prematura scomparsa della collaboratrice e collega Monia Trombini (nella foto). In forza alla zona di Codigoro/Mesola dell’organizzazione agricola e contitolare di una azienda agricola a sua volta, di Monia tutti ricordano la disponibilità e l’impegno assiduo a fianco dei colleghi dell’ufficio nello svolgere con passione e competenza le proprie funzioni a favore dei soci, dagli adempimenti burocratici alla consulenza, alle attività sindacali a fianco degli agricoltori in tante occasioni.

"Purtroppo una grave malattia con cui combatteva da anni – racconta il direttore Alessandro Visotti – è stata fatale e ci ha lasciati sgomenti e senza parole. Tutta Coldiretti Ferrara si unisce al dolore dei familiari e conoscenti per questa triste perdita ed è vicina ai suoi cari, ricordando le doti umane, non meno di quelle professionali che l’hanno vista per molti anni prestare la propria opera con impegno costante e coscienza per il bene dei soci e del settore agricolo".