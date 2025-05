Coldiretti, Luca Cotti è stato nominato presidente regionale

Il nuovo presidente di Coldiretti Emilia Romagna è Luca Cotti, imprenditore agricolo di Langhirano (Pr) eletto all’unanimità nell’assemblea regionale di Coldiretti. 59 anni, Cotti conduce insieme ai fratelli un’azienda agricola di 150 ettari a Pilastro di Langhirano, che produce latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano, cereali, foraggere e pomodoro da industria. La Fattoria Cotti è anche un esempio di fattoria didattica e sociale. Dirigente esperto e profondamente radicato nel mondo agricolo, da anni impegnato in agricoltura e socio attivo in Coldiretti, Cotti è anche presidente della sezione di Parma del Consorzio Parmigiano Reggiano, vicepresidente dell’associazione regionale allevatori e consigliere del Consorzio di Parma.