Comacchio: un Natale di luci, tradizioni e mercatini sull'acqua

COMACCHIOLe atmosfere e la magia delle festività natalizie sono pronte ad avvolgere Comacchio, che anche quest’anno offrirà a cittadini, turisti e visitatori un ricchissimo programma di iniziative che condurrà sino all’Epifania, all’insegna della tradizione, luminoso e coinvolgente.

Ad illustrare il tutto, ieri alla Manifattura dei Marinati, la vice sindaco con delega agli Eventi Maura Tomasi, l’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari e i referenti di realtà e associazioni del territorio. Una sinergia importantissima che rende la città "ancora una volta protagonista di un momento atteso tutto l’anno – ha sottolineato la vice sindaco Tomasi -. Comacchio si conferma un’ottima meta turistica in ogni periodo dell’anno". A testimoniarlo sono i numeri.

"I dati ufficiali relativi alla presenze turistiche, che vedono un consistente aumento degli stranieri e la conferma delle presenze italiane – ha ricordato l’assessore Mari -, premiano in modo chiaro le nostre scelte".

A rendere ancor più suggestiva l’atmosfera, le luci che brillano e si riflettono sui canali, i mercatini su barche tradizionali, i Presepi sull’acqua allestiti sotto i ponti (progetto coordinato da Confcommercio Ferrara) e gli allestimenti lungo il centro storico e i presepi artistici sul Sagrato del Duomo curati da Work and belong.

Al parco della Resistenza, oggi dalle 15, aprirà il Villaggio "Comacchioland" con laboratori creativi per i bambini, spettacoli di giocoleria, truccabimbi e molto altro ancora. Domani l’inaugurazione ufficiale dalle 15 con parata di elfi trampolieri e le mascotte Lillo e Scintilla. Il tutto curato da VL FusionLab in collaborazione con l’associazione Marasue.

In questo contesto, importante la collaborazione con Anpi iniziative come "Il Fiore del Partigiano" e "Il bambino che imparò a leggere il fondo della Valle. Cosa ricorda della Resistenza Nando Folegatti". Intrattenimento e AperiChristmas nell’Antica Pescheria saranno curati dall’Asd My Life, mentre alla vigilia Al Batal APS curerà la rappresentazione natalizia "Un Presepe d’Acqua - Babbo Natale racconta" ai Trepponti.

Non mancheranno gli appuntamenti con "I colori del Natale", tra burattini, spettacoli e arte di strada sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi e, per festeggiare l’avvento del 2025, la festa di Capodanno curata da Made Eventi tra dj set, effetti speciali dell’Arpa laser e lo spettacolo piromusicale.

Ad arricchire il tutto saranno il concerto Elevazione musicale di Natale il 14 dicembre alle 16.30 alla Concattedrale nell’ambito della rassegna Concerti in Basilica, e il concerto gospel Spirit of New Orleans Gospel Choir, il 23 dicembre alle 21 alla sala polivalente di Palazzo Bellini. Per il programma completo: www.nataleacomacchio.it.