Comacchio va di corsa con la ’11 Ponti’

Tutti di corsa o camminando lungo le vie, ponti e canali del centro storico. Sabato a Comune protagonista atteso è il grande podismo, con il ‘56° Gran premio 11 Ponti’, evento storico che da sempre richiama molti atleti di livello e non solo. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport del Comune di Occhiobello sosterranno l’evento con il patrocinio, oltre a Uisp, mentre l’organizzazione sarà a cura del gruppo sportivo Running Club Comacchio, insieme a numerosi sponsor locali. La madrina e padrona di casa, come sempre, sarà la campionessa ex maratoneta Laura Fogli.

Partenze e arrivi sono previsti sulla via Zappata, mentre il punto di raccolta dei partecipanti sarà in piazza Dante Alighieri. Ritrovo alle 15.30 per iscrizioni e ritiro pettorali. Alle 18 s’inizierà ad entrare nel vivo della giornata, con la partenza della mini-podistica sulla distanza di 1,5 km competitiva e non. Alle 18.30, invece, il via alla corsa regina la 8,5 km sempre competitiva con il suggestivo passaggio sui ‘trepponti’, un percorso che da sempre affascina i podisti. In coda anche la camminata non competitiva e nordic walking sulla distanza dei 4,5 km. La gara di 8,5 km si snoderà in tre giri complessivi tra strade, vicoli storici, ponti e argini della caratteristica capitale del Delta ferrarese. Una corsa, per quelli competitivi, sicuramente molto tecnica per il passaggio sui vari scalini dei ponti ed anche muscolare. Un contesto che sarà apprezzato anche quest’anno da molti camminatori attratti dal fascino storico del centro comacchiese. Nella sua storia, il ‘Gran premio 11 Ponti’ ha sempre visto atleti sicuramente di altro livello, in quanto gara che mette la prova per la peculiarità, attesi iscritti da diverse province dell’Emilia-Romagna, ma anche da fuori regione. Uno spazio particolare sarà anche la gara giovanile, che vedrà in gara le società ferraresi e non solo con giovani promesse del podismo che verrà.

La bellezza del ‘Gran premio 11 Ponti’ aveva visto la presenza in alcune edizioni di Gianni Morandi. L’edizione 2023, ha visto atleti di livello internazionale e nazionale, con protagonisti tutti italiani e alcuni stranieri. Ricordando la classifica degli assoluti nella gara maschile si è registrata la vittoria di Andrea Sanguinetti (atletica Casone Noceto) 25.54 secondo il vincitore dell’edizione 2022 Rodgers Mayo (Kenya-Atletica Brugnera Friulintagli) 26.16, Kalele Ishmael (Kenya) 26.20. Tra le donne prima Rosa Alfieri (Circolo Minerva) 33.01, seconda Nausica Barberini Magnani (atletica Francesco Francia) 33.08 e terza Wolkeba Asmerawork (Podistica Torino) 35.35.