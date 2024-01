Condor battuto e salvezza a -3

L’Accademia Spal femminile conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando 3-1 il Condor Treviso nello scontro diretto di Vigarano Mainarda. È il secondo successo in campionato della squadra di Leo Rossi, che torna a fare bottino pieno dopo una lunga astinenza. Partono forte le padrone di casa, che dopo due giri di lancette passano con Ballo. Due minuti più tardi Jaszczyszyn sfiora il raddoppio con un colpo di testa che costringe Dal Bon ad un prodigioso intervento. Ad inizio ripresa il 2-0: Dal Brun innesca Moreira che serve Salimbeni, la cui conclusione deviata vale il 2-0. Le biancazzurre potrebbero incrementare il vantaggio, invece le trevigiane accorciano con la punizione di Zornio per il momentaneo 2-1. Il tris che chiude il match arriva al 64’, quando Salimbeni apre per Jaszczyszyn, l’attaccante scatta sulla fascia destra e mette in mezzo per Ballo che sigla la doppietta personale. Il 3-1 sul Condor consente alle biancazzurre si sorpassare L’Aquila e portarsi in tredicesima posizione a -3 dal decimo posto che significa salvezza diretta.