Continuano gli appuntamenti con i mercatini . Sui banchi il meglio dell’artigianato artistico

Stasera terzo appuntamento con l’artigianato artisticio. Il mercatino farà tappa alle 19 a Lido delle Nazioni. Dopo due anni di diversa gestione, è la società l’Accento srl a rimettere in moto il progetto che fa parte di uno dei numerosi eventi messi in calendario dall’Amministrazione comunale per animare l’estate 2025 ai Lidi. "Si tratta di un appuntamento che sappiamo essere molto apprezzato da chi sceglie di trascorrere le vacanze sulla nostra Costa e per questo motivo, per l’edizione 2025, abbiamo richiesto agli organizzaotri di alzare il livello dell’esposzione. Ogni sera della settimana, inoltre, questa mostra mercato toccherà un lido", dichiara l’assessore alle Attività produttive Sandro Beltrami. L’organizzatore delle mostre-mercato, invece, L’Accento srl, è una realtà specializzata in organizzazione eventi e comunicazione che opera in tutta Emilia-Romagna. Così il suo amministratore Alberto Tura: "Siamo orgogliosi di riprendere il filo con un progetto che avevamo già impostato con successo nelle prime edizioni. I mercatini dei sette Lidi non sono semplici banchi: sono spazi curati, tematici, integrati nel territorio, pensati per valorizzare i Lidi". I mercatini continueranno fino al 10 settembre. Ogni tappa ospiterà espositori accuratamente selezionati nei settori dell’artigianato artistico, del collezionismo, dell’antiquariato e della produzione tipica enogastronomica.