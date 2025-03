"Così il sottomura viene valorizzato"

Oddone Dicaro apprezza le scelte estetiche del progetto, ma suggerisce alcune migliorie pratiche. "Le camere di sopra sono molto belle, era una cosa che andava fatta e che in questa zona ci voleva. Un intervento necessario per valorizzare il sottomura, ma servirebbero anche piccoli punti ristoro e bagni pubblici integrati nell’ambiente. Sarebbero utili per chi passa di qui, magari per fare sport o semplicemente per una passeggiata. Nel complesso, però, è un ottimo progetto che offre nuove possibilità alla città. L’aggiunta di servizi pratici renderebbe lo spazio ancora più fruibile e accogliente per tutti".