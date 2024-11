Cresce il mercato immobiliare. Studenti e non solo, è un +30%

Il mercato immobiliare residenziale a Ferrara è interessato da un deciso incremento delle compravendite, che nel primo semestre 2024 registra un +30% rispetto al primo semestre 2023: "Il ferrarese presenta dinamiche simili a quelle di Parma, a partire dalla vivacità delle locazioni trainate dagli studenti in trasferta fino alla crescita esponenziale della richiesta di immobili con spazi esterni", commenta Costantino Peverati, dell’agenzia Re/Max Dna.

L’andamento positivo del mercato immobiliare a Ferrara è in linea con il trend regionale. Nel primo semestre del 2024, infatti, in Emilia-Romagna si è registrato un aumento delle compravendite in diverse città, come emerge dalle analisi effettuate dal Centro studi Re/Max Italia. Parallelamente, i consulenti immobiliari del network operativi nel territorio segnalano una crescita nella domanda di case in affitto, nonostante l’incremento dei canoni, e l’emergere di nuove preferenze tra gli acquirenti, che pongono maggiore attenzione agli spazi esterni e all’efficienza energetica degli immobili. Sul fronte degli investimenti, oltre a Ferrara, dove si osserva una forte domanda di locazioni studentesche, città come Bologna, ma anche Parma e Modena, continuano a rappresentare importanti poli attrattivi. Per i prossimi mesi, le proiezioni dello studio delineano uno scenario altrettanto dinamico, sia per locazioni che per compravendite, con un maggiore interesse per la provincia, dove acquistare la prima casa e vivere nella tranquillità. Un dinamismo che, secondo i broker locali, potrebbe essere ulteriormente favorita dal Decreto Salva Casa, che consentirà una maggiore regolarizzazione degli spazi, semplificando i processi burocratici. Ora il franchising immobiliare Re/Max Italia avvia un’importante campagna di reclutamento in Emilia-Romagna per la ricerca di 90 nuovi consulenti immobiliari. "Il mercato immobiliare emiliano offre interessanti opportunità sia per i professionisti esperti, sia per chi desidera intraprendere una nuova carriera", spiega il Ceo Dario Castiglia.