Cresce il numero dei nati. Ecco la nuova sezione nido

Un paese ‘giovane’ che cresce. A Vigarano Mainarda il trend è positivo: nascono bambini e arrivano nuovi cittadini. Quest’anno nel comune che si trova a pochi chilometri dalla città, ci sono 23 cittadini in più dello scorso anno. Per un paese di 7.689 abitanti, significa valutare una crescita costante dei residenti che apre a visioni nuove di progettazione. La presentazione del bilancio con i documenti che anticipano le scelte compiute dall’amministrazione comunale sul ‘libro dei conti’, rivelano i dati. Al 31 dicembre dell’anno scorso erano iscritte all’anagrafe 7.689 persone, 23 unità in più dell’anno precedente. In un paese dove la popolazione anziana è in aumento a fronte di 95 decessi ci sono state 41 nascite, una in più dell’anno scorso. Le famiglie sono per lo più di origini italiane ad indicare che l’immigrazione ha un impatto, ma non ancora totalmente rilevante. La percentuale degli stranieri sul territorio del comune di Vigarano Mainarda infatti è del 5.9%, inferiore rispetto alla media di altri comuni vicini dell’Alto Ferrarese. Con 41 bambini nati e l’arrivo ogni anno di nuovi residenti, significa programmare sezioni di nido e di materna, ma anche valorizzare progetti, edifici scolastici, realtà che appartengono alla scuola. "Vigarano è un comune che continua a mantenere la sua densità demografica – conferma il sindaco Davide Bergamini –. La buna notizia poi è che abbiamo tanti bambini che nascono e ci sono tanti bambini italiani. Si sente dire che le nascite sono per lo più da famiglie straniere – aggiunge – invece a Vigarano sono di famiglie italiane, che hanno scelto Vigarano per abitaci. E noi siamo felici di questo dato". Ma perché le famiglie scelgono Vigarano? "Sicuramente per la vicinanza alla città – risponde Bergamini – ma anche perché è un comune dove si vive bene. C’è fortunatamente un basso indice di criminalità e ci sono servizi per le famiglie". Un punto di forza: " Come amministrazione – spiega il sindaco – da subito ci siamo adoperati perché i servizi restino e aumentino e soprattutto abbiamo investito sul territorio. Nei prossimi anni saranno disponibili le nuove sezioni Nido e Primavera, che prima mancava, e questo dà la possibilità alle famiglie vigaranesi di avere a disposizione l’istruzione da zero anni fino alla terza media. Ci sono poi collegamenti per gli studenti che sin dalla scuola superiore possono muoversi in autonomia con i pullman da Mainarda e con il treno da Pieve. Per i giovani ci sono incontri e attività e sarà una nuova ludoteca per potersi incontrare. C’è poi un alto valore e impegno delle società sportive nel settore giovanile".

Claudia Fortini